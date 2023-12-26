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ЗСУ знищили понад 10 ударних БпЛА, якими ворог атакував Україну і десантний корабель РФ

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 07:21
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ЗСУ знищили понад 10 ударних БпЛА, якими ворог атакував Україну і десантний корабель РФ Фото: ППО збила понад 10 ударних дронів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 26 грудня. Сили ППО знищили понад 10 ворожих цілей. Також ЗСУ знищили великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Військові РФ випустили по Україні 19 безпілотників Shahed-136/131 із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – РФ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 "шахедів" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

"Бавовна" в Криму

В тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи сьогодні вночі, 26 грудня. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії. Згодом окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявляв про атаку і про те, що територію порту оточено рятувальниками.

ЗМІ повідомили, що в порту Феодосії був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники "Шахед" з Ірану.

Командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

"Подейкують "шахеди" перевозив", - додали Повітряні Сили ЗСУ.

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