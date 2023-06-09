В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги
В Одессе, вечером 9 июня, раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Вечером 9 июня в южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу.
Впоследствии местные сообщили о повторных взрывах.
Над Одесской и Николаевской областях идет боевая работа
В Одесском городском совете сообщили, что враг атакует область ударными дронами типа Shahed-136/131.
"В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов", - говорится в сообщении.
Люди призывали находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и не фиксировать работу ПВО.
Российские обстрелы Украины 8 июня
Вечером 8 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Жители Черкасской области сообщали о звуках взрывов.
Сообщается, что россияне попали в гражданские объекты города Умань: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.
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