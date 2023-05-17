В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Офіційної інформації про причини вибухів та більш детальних подробиць наразі немає.

При цьому в мережі з'явилася інформація про те, що в Одеській області працюють системи ППО.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім до вибухів попереджав, що на півдні зафіксували два об'єкти, але він не уточнював, це ракети чи дрони.

Варто зауважити, що раніше в моніторингових групах з'являлася інформація про зліт російських бомбардувальників.

Оновлено 22:13

В Одесі знову пролунав вибух, повідомляють місцеві Telegram-канали.