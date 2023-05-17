В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Официальной информации о причинах взрывов и более детальных подробностей пока нет.

При этом в сети появилась информация о том, что в Одесской области работают системы ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким до взрывов предупреждал, что на юге зафиксировали два объекта, но он не уточнял, это ракеты или дроны.

Стоит заметить, что ранее в мониторинговых группах появлялась информация о взлете российских бомбардировщиков.

Обновлено 22:13

В Одессе снова прозвучал взрыв, сообщают местные Telegram-каналы.