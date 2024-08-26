В Одесі пролунали вибухи під час масованого ракетного удару РФ по Україні
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів міста просять не залишати безпечні укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера Telegram.
"В Одесі чутно вибухи! Дуже прошу, не виходьте з безпечних місць!" - написав він.
Раніше Кіпер повідомив про ракетну небезпеку в області та необхідність перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Крім того, в Одесі у звʼязку із знеструмленням тимчасово призупинено роботу електротранспорту .
Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів. Повідомляється про злети стратегічних бомбардувальників, а також про можливі запуски "Калібрів" у Чорному морі. Крім того, Росія запустила по Україні близько сотні "Шахедів".
У низці міст України вже пролунали вибухи. Зокрема у Києві працює протиповітряна оборона. У Києві та низці областей почались перебої зі світлом.
У Харкові під час масованого обстрілу Російської Федерації пролунала серія вибухів. У Луцьку внаслідок обстрілу Росії пошкоджено багатоквартирний будинок
На тлі цього масованого обстрілу Польща підняла в повітря свою авіацію та авіацію союзників.
Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".