В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну сьогодні, 17 вересня, повернули тіла 252 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.
Фото: в Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих (t.me/Koord_shtab)
Попередні обміни тілами
Нагадаємо, 13 серпня в Україну повернули ще 261 тіло загиблих.
16 липня в Україну повернули тіла 501 загиблого - за даними російської сторони, серед них були й українські військовослужбовці.
Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 12 серпня у списку загиблих у російському полоні - вже 375 підтверджених імен.
За його словами, це українські військовополонені та цивільні заручники, тіла яких Росія передала Україні.