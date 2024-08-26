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В Одессе раздались взрывы во время массированного ракетного удара РФ по Украине

Украина, Понедельник 26 августа 2024 08:47
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В Одессе раздались взрывы во время массированного ракетного удара РФ по Украине Фото: в Одессе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Жителей города просят не покидать безопасные укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера Telegram.

"В Одессе слышны взрывы! Очень прошу, не выходите из безопасных мест!" - написал он.

Ранее Кипер сообщил о ракетной опасности в области и необходимости находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, в Одессе в связи с обесточиванием временно приостановлена работа электротранспорта.

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракет и дронов. Сообщается о взлетах стратегических бомбардировщиков, а также о возможных запусках "Калибров" в Черном море. Кроме того, Россия запустила по Украине около сотни "Шахедов".

В ряде городов Украины уже раздались взрывы. В частности, в Киеве работает противовоздушная оборона. В Киеве и ряде областей начались перебои со светом.

В Харькове во время массированного обстрела Российской Федерации раздалась серия взрывов. В Луцке в результате обстрела России поврежден многоквартирный дом

На фоне этого массированного обстрела Польша подняла в воздух свою авиацию и авиацию союзников.

Подробнее об атаке 26 августа читайте в материале РБК-Украина " Украина под массированным ударом. Что известно об атаке сейчас ".

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