В Одесі пролунали вибухи, перед цим попереджали про пуск ракети

Як пише видання, під час тривоги в місті пролунали вибухи. Водночас інші місцеві Telegram-канали пишуть про два вибухи, а також сліди в небі від збиття ракети протиповітряною обороною.

Варто відзначити, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували ситуацію.

Повітряні сили о 14:15 оголосили повітряну тривогу в низці регіонів через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 14:29 повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Станом на 14:39 повітряна тривога зберігається у:

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака на Україну у ніч на 29 березня

У ніч на 29 березня російські терористи завдали чергового масованого удару по території України. Ворог цілив по об’єктах паливно-енергетичного сектору. Загалом було застосовано 99 засобів повітряного нападу, серед яких 60 дронів типу Shahed. Протиповітряна оборона знищила 84 повітряні цілі.