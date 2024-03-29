В Одессе раздались взрывы, перед этим предупреждали о пуске ракеты

Как пишет издание, во время тревоги в городе раздались взрывы. В то же время, другие местные Telegram-каналы пишут о двух взрывах, а также следах в небе от сбивания ракеты противовоздушной обороной.

Стоит отметить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

Воздушные силы в 14:15 объявили воздушную тревогу в ряде регионов из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Уже в 14:29 сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

По состоянию на 14:39 воздушная тревога сохраняется в:

Одесской;

Херсонской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Донецкая область.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака на Украину в ночь на 29 марта

В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.