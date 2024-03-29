В Одессе раздались взрывы, перед этим предупреждали о пуске ракеты

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупреждали о движении ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как пишет издание, во время тревоги в городе раздались взрывы. В то же время, другие местные Telegram-каналы пишут о двух взрывах, а также следах в небе от сбивания ракеты противовоздушной обороной.
Стоит отметить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.
Воздушные силы в 14:15 объявили воздушную тревогу в ряде регионов из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Уже в 14:29 сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
По состоянию на 14:39 воздушная тревога сохраняется в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
В ночь на 29 марта российские террористы нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Враг целился по объектам топливно-энергетического сектора. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, среди которых 60 дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 84 воздушные цели.
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