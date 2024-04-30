В Одессе раздались взрывы из-за ракетной атаки

В Одессе раздались взрывы поздно вечером, 30 апреля, во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

Взрывы в районе города было слышно около половины двенадцатого ночи.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения противником баллистического вооружения с юга.

"Одесса - срочно в укрытие!" - говорилось в объявлении военных в 23:28.

Местные власти также призвали одесситов находиться в укрытиях.

"Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram.

Добавим, в мониторинговых группах также писали о запустениях ракет на территории временно оккупированного Крыма, летевших в направлении Одессы.

Позже, спустя примерно 15 минут после первых взрывов, в Одессе прогремели новые.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя! Еще один пуск!" - предупредили в Воздушных силах.

"В городе раздаются очень громкие взрывы, не покидайте укрытий!" - написал мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram в 23:47.

Российские обстрелы Одессы

Напомним, город и другие населенные пункты области постоянно находятся под вражескими ударами, которые российские захватчики наносят из различного вооружения.

Так, вчера, 29 апреля, росармия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего начался пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".

По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, во время ударов по Одессе российские террористы применили 29 апреля ракеты со шрапнелью, что прадназначаются для поражения живой силы.

Утром, 30 апреля, в Одесской ОВА сообщили, что из-за вражеского ракетного удара 23 пострадавших продолжают лечение в медучреждениях.