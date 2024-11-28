UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

В Одесі пролунали вибухи

Фото: люди під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вранці 28 листопада в Одесі чутно звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Гучно в Одесі", - йдеться в повідомленні о 05:36.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, про ракетну небезпеку в Одесі. Ворог запустив балістику з півночі.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - закликав мер міста Геннадій Труханов.

Так станом на 05:48 виглядає карта повітряних тривог.

Ракетна небезпека в Україні 28 листопада

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія цієї ночі підняла в небо 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім цього повідомлялося, що о 05:03 росіяни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВибухВійна в УкраїніРакети