Росія здійснила пуски "Калібрів" з Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

Зранку, 28 листопада, Російська Федерація знову атакує Україну. Окрім дронів, військові зафіксували пуски "Калібрів" з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря", - йдеться у повідомленні о 05:03.

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