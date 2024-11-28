RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Одессе раздались взрывы

Фото: люди во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Утром 28 ноября в Одессе слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Громко в Одессе", - говорится в сообщении в 05:36.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе. Враг запустил баллистику с севера.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" – призвал мэр города Геннадий Труханов.

Так по состоянию на 05:48 выглядит карта воздушных тревог.

Ракетная опасность в Украине 28 ноября

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия этой ночью подняла в небо 9 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме этого сообщалось, что в 05:03 россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрывВойна в УкраинеРакеты