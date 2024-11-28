В Одессе раздались взрывы

"Громко в Одессе", - говорится в сообщении в 05:36.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе. Враг запустил баллистику с севера.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" – призвал мэр города Геннадий Труханов.

Так по состоянию на 05:48 выглядит карта воздушных тревог.