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В Одесі пролунали вибухи

Четвер 28 листопада 2024 05:50
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В Одесі пролунали вибухи Фото: люди під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вранці 28 листопада в Одесі чутно звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Гучно в Одесі", - йдеться в повідомленні о 05:36.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, про ракетну небезпеку в Одесі. Ворог запустив балістику з півночі.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - закликав мер міста Геннадій Труханов.

Так станом на 05:48 виглядає карта повітряних тривог.

В Одесі пролунали вибухи

Ракетна небезпека в Україні 28 листопада

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія цієї ночі підняла в небо 9 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім цього повідомлялося, що о 05:03 росіяни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

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