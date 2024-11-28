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В Одессе раздались взрывы

Четверг 28 ноября 2024 05:50
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В Одессе раздались взрывы Фото: люди во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Утром 28 ноября в Одессе слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Громко в Одессе", - говорится в сообщении в 05:36.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе. Враг запустил баллистику с севера.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" – призвал мэр города Геннадий Труханов.

Так по состоянию на 05:48 выглядит карта воздушных тревог.

В Одессе раздались взрывы

Ракетная опасность в Украине 28 ноября

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия этой ночью подняла в небо 9 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме этого сообщалось, что в 05:03 россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.

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