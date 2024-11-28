В Одессе раздались взрывы
Утром 28 ноября в Одессе слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
"Громко в Одессе", - говорится в сообщении в 05:36.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Одессе. Враг запустил баллистику с севера.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" – призвал мэр города Геннадий Труханов.
Так по состоянию на 05:48 выглядит карта воздушных тревог.
Ракетная опасность в Украине 28 ноября
По информации Воздушных сил ВСУ, Россия этой ночью подняла в небо 9 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Кроме этого сообщалось, что в 05:03 россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.
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