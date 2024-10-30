В Одесі пролунали вибухи

Обстріл України 30 жовтня

В ніч на 30 жовтня російські війська випустили по Україні 62 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу. Також ворог завдав удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області.

Сили протиповітряної оборони збили 33 дрони. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.

Зокрема, окупанти атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.

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