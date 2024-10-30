Як виглядає пошкоджена внаслідок атаки багатоповерхівка у Києві: фото, відео

Російські окупанти в ніч на 30 жовтня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Який виглядає має будинок та про інші наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Це була 19 повітряна атака ворога на Київ з початку жовтня. Повітряну тривогу у столиці оголошували ввечері 29 жовтня та о 3:26 30 жовтня. Вона тривала трохи більше двох годин.

За даними КМВА, російські дрони заходили на Київ з різних напрямків, на різних висотах. Всі безпілотники були знешкоджені.

Внаслідок атаки у Солом'янському районі впали уламки, а у дев'ятиповерховому будинку спалахнула пожежа.

Загоряння виникло у кількох квартирах. За інформацією рятувальників, пожежа охопила другий та третій поверхи.

Фото: наслідки атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна

Станом на ранок пожежу вдалося ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, ще 30 мешканців вивели на свіже повітря.

І місцева влада, і рятувальники повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали дев'ять осіб, серед яких 11-річна дитина (попередній діагноз гостра реакція на стрес).

Фото: наслідки атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інші наслідки атаки

Крім багатоповерхівки, у Солом'янському районі також горіла восьмиповерхова адміністративна будівля. Згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту (ГРП). Пожежу вже ліквідували.

Також КМВА повідомила, що у Соломʼянському районі пошкоджена будівля дитячого садочка.

Фото: пошкоджена будівля дитсадка (t.me/VA_Kyiv)