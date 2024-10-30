Росія запустила по Україні 62 дрони: скільки з них збили Сили оборони

У ніч на 30 жовтня ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області. Також росіяни атакували 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ .

Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Працювала ППО. Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці і пожежу внаслідок падіння уламків дрону в тому ж районі.

Наразі відомо про пожежу на 2 і 3 поверхах багатоповерхового житлового будинку, а також в багатоповерховій адміністративний будівлі. Постраждали 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.