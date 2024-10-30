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Росія запустила по Україні 62 дрони: скільки з них збили Сили оборони

Середа 30 жовтня 2024 07:49
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Росія запустила по Україні 62 дрони: скільки з них збили Сили оборони Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч на 30 жовтня ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області. Також росіяни атакували 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

25 безпілотників локаційно втрачено.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Працювала ППО. Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці і пожежу внаслідок падіння уламків дрону в тому ж районі.

Наразі відомо про пожежу на 2 і 3 поверхах багатоповерхового житлового будинку, а також в багатоповерховій адміністративний будівлі. Постраждали 9 осіб.

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ППО Війна Росії проти України
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Росія запустила по Україні 62 дрони: скільки з них збили Сили оборони
Росія запустила по Україні 62 дрони: скільки з них збили Сили оборони
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