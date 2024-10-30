RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Одессе раздались взрывы

Фото: в Одессе раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером среды, 30 октября, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв", - сообщил мэр.

Он также предупредил об угрозе баллистики из Крыма.

"Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также предупреждают о ракетах в направлении Залива.

Обновлено 20:09

Как сообщил Труханов, все взрывы были вне города. Одесситов призывают оставаться в укрытиях.

Обстрел Украины 30 октября

В ночь на 30 октября российские войска выпустили по Украине 62 ударных дрона и беспилотника неустановленного типа. Также враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.

Силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. ПВО работало в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 25 беспилотников локационно потеряно.

В частности, оккупанты атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрывыВойна в Украине