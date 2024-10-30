В Одесі пролунали вибухи

В Одесі ввечері середи, 30 жовтня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Як повідомив Труханов, усі вибухи були за межами міста. Одеситів закликають залишатися в укриттях.

Також попереджають про ракети в напрямку Затоки.

"Група ракет з півдня вздовж узбережжя Чорного моря в напрямку Одеси", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Він також попередив про загрозу балістики з Криму.

Обстріл України 30 жовтня

В ніч на 30 жовтня російські війська випустили по Україні 62 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу. Також ворог завдав удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору у Сумській області.

Сили протиповітряної оборони збили 33 дрони. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.

Зокрема, окупанти атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.