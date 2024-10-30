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В Одессе раздались взрывы

Одесса, Среда 30 октября 2024 20:04
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В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером среды, 30 октября, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв", - сообщил мэр.

Он также предупредил об угрозе баллистики из Крыма.

"Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также предупреждают о ракетах в направлении Залива.

Обновлено 20:09

Как сообщил Труханов, все взрывы были вне города. Одесситов призывают оставаться в укрытиях.

Обстрел Украины 30 октября

В ночь на 30 октября российские войска выпустили по Украине 62 ударных дрона и беспилотника неустановленного типа. Также враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.

Силы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. ПВО работало в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 25 беспилотников локационно потеряно.

В частности, оккупанты атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка в Соломенском районе.

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