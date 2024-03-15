В Одесі пролунали вибухи

Як зазначають у мережі, у місті чули декілька вибухів.

Додамо, що повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:01. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку Одеси.

Оновлено об 11:22

В Одесі пролунали повторні вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістичним озброєнням для південних областей. Тому жителів закликали перейти в укриття.

Карта повітряних тривог станом на 11:05

Нічна атака дронів

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни в ніч на 15 березня випустили по Україні декілька ракет та 27 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

У Вінницькій області російський "Шахед" влучив у житловий будинок. Спочатку було відомо про трьох поранених людей, їх доправили у лікарню.

Пізніше голова Вінницької ОВА повідомив про жертву та чотирьох поранених людей.