RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе прогремели взрывы

Фото: в Одессе прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Одессе прогремели в пятницу, 15 марта. Сообщается о движении ракет в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают в сети, в городе слышали несколько взрывов.

Добавим, что воздушная тревога в Одесской области объявлена в 11:01. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет в направлении Одессы.

Обновлено в 11:22

В Одессе раздались повторные взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическим вооружением для южных областей. Поэтому жителей призвали перейти в укрытия.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:05

Ночная атака дронов

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне в ночь на 15 марта выпустили по Украине несколько ракет и 27 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

В Винницкой области российский "Шахед" попал в жилой дом. Сначала было известно о трех раненых людях, их доставили в больницу.

Позже глава Винницкой ОВА сообщил о жертве и четырех раненых людей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВоздушная тревогаВзрывы