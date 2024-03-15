Сили оборони знищили 27 ворожих "Шахедів"
У ніч на 15 березня російські терористи атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 27 одиниць дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.
Вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Районами пусків безпілотників стали Приморсько-Ахтарськ та Курська область Росії, йдеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи було збито 27 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.
За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, вночі проти 15 березня росіяни атакували "Шахедами" Хмельницьку область. У повідомленні Хмельницької ОВА зазначено, що сили ППО збили 2 БпЛА типу "Shahed", а постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.
Також вночі ворог атакував Київську область безпілотниками. У Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів. Згодом у Суспільному повідомляли про звуки вибухів.
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