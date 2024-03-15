В Одессе прогремели взрывы

Взрывы в Одессе прогремели в пятницу, 15 марта. Сообщается о движении ракет в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают в сети, в городе слышали несколько взрывов.

Добавим, что воздушная тревога в Одесской области объявлена в 11:01. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет в направлении Одессы.

Обновлено в 11:22

В Одессе раздались повторные взрывы.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическим вооружением для южных областей. Поэтому жителей призвали перейти в укрытия.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:05

Ночная атака дронов

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне в ночь на 15 марта выпустили по Украине несколько ракет и 27 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

В Винницкой области российский "Шахед" попал в жилой дом. Сначала было известно о трех раненых людях, их доставили в больницу.

Позже глава Винницкой ОВА сообщил о жертве и четырех раненых людей.