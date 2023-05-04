В четверг, 4 мая, в Одессе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

02:55 Местные Telegram-каналы сообщают о повторных взрывах и работе ПВО. 02:52 Первый раздался около 02:46, а через две минуты - второй, а после и третий. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.