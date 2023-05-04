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В Одессе раздались взрывы

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Четверг 04 мая 2023 02:52
В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 4 мая, в Одессе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

02:55

Местные Telegram-каналы сообщают о повторных взрывах и работе ПВО.

02:52

Первый раздался около 02:46, а через две минуты - второй, а после и третий. В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, что этой ночью взрывы раздавались в Запорожье и в Краматорске.

А в Киеве сообщалось о работе ПВО.

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