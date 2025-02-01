В Одесі пролунали потужні вибухи, росіяни знову вдарили по місту ракетами

В Одесі у ніч проти 1 лютого пролунали вибухи на тлі загрози ворожої ракетної атаки. Місто зазнало обстрілів після удару балістикою ввечері напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Чиновник зазначив, що вибухи в Одесі було досить сильними.
"Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!" - йдеться в заяві керівника ОВА в Telegram о 00:42.
Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували о 00:33 про ракетну небезпеку для Одеської області.
Пізніше військові заявили про фіксацію швидкісних цілей у Миколаївській області, які рухалися курсом на північ. Вже о 00:40 у Повітряних силах повідомили, що швидкісна ворожа ціль в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одеси.
"Одеса в укриття", - закликали військові.
Після цього з'явилися повідомлення про вибухи в Одесі.
"Знову чутно вибухи у місті!" - написав одеський мер Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі.
Як повідомлялося раніше, ввечері 31 січня російські терористи вдарили по центру Одеси ракетами, у місті пролунали вибухи. Для атаки ворог застосував балістику, попередньо типу "Іскандер".
За останніми даними, через російський обстріл в Одесі постраждали сім людей, які були госпіталізовані.
Також повідомлялося, що ворожим ракетним ударом було пошкоджено готель "Брістоль".
За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних пам'яток, зокрема, літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії є вибиті вікна та пошкодження фасадів.
Було розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як розповів президент Володимир Зеленський, в епіцентрі ракетного удару по Одесі були норвезькі дипломати.
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