В Одессе прогремели мощные взрывы, россияне снова ударили по городу ракетами

В Одессе в ночь на 1 февраля прогремели взрывы на фоне угрозы вражеской ракетной атаки. Город подвергся обстрелам после удара баллистикой вечером накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ОГА Олега Кипера .

Чиновник отметил, что взрывы в Одессе были достаточно сильными.

"Опять мощные взрывы! Не покидайте укрытий!" - говорится в заявлении руководителя ОВА в Telegram в 00:42.

Отметим, перед тем в Воздушных силах ВСУ информировали в 00:33 о ракетной опасности для Одесской области.

Позже военные заявили о фиксации скоростных целей в Николаевской области, которые двигались курсом на север. Уже в 00:40 в Воздушных силах сообщили, что скоростная вражеская цель в акватории Черного моря движется в направлении Одессы.

"Одесса в укрытие", - призвали военные.

После этого появились сообщения о взрывах в Одессе.

"Снова слышны взрывы в городе!" - написал одесский мэр Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Российский ракетный удар по Одессе.

Как сообщалось ранее, вечером 31 января российские террористы ударили по центру Одессы ракетами, в городе раздались взрывы. Для атаки враг применил баллистику, предварительно типа "Искандер".

По последним данным, из-за российских обстрелов в Одессе пострадали семь человек, которые были госпитализированы.

Также сообщалось, что ракетным ударом был поврежден отель "Бристоль".

По словам главы Одесской ОВА, в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии выбиты окна и повреждения фасадов.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в эпицентре ракетного удара по Одессе находились норвежские дипломаты.