В Одесі пролунала серія вибухів, місто атакували дрони

"Ворог б’є по Одесі. У місті вибухи. Усім залишатися в укриттях", - йшлося у повідомленні о 21:37.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували, що фіксували у Чорному морі ворожі безпілотники. Вони тримали курс на Одесу.

Окрім того, глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж писав, що станом на 21:47 в районі міста летів ударний дрон.

Оновлено о 22:00

Олег Кіпер написав, що ворожий дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

"Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 22:17

Сергій Лисак підтвердив інформацію про загорання даху будинку та показав фото.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:59 карта повітряних тривог має такий вигляд. Наразі в Одеській області вже був відбій, але як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.