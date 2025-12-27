В Одессе прогремела серия взрывов, город атаковали дроны

Российские оккупанты поздно вечером, 27 декабря, атаковали Одессу дронами. В городе из-за вражеской атаки прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы городской военной администрации Сергея Лысака.
"Враг бьет по Одессе. В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях", - говорилось в сообщении в 21:37.
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что фиксировали в Черном море вражеские беспилотники. Они держали курс на Одессу.
Кроме того, глава Одесской ОГА Олег Кипер тоже писал, что по состоянию на 21:47 в районе города летел ударный дрон.
Обновлено в 22:00
Олег Кипер написал, что вражеский дрон попал в крышу двухэтажного дома, в результате чего возник пожар.
"Вечером в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор в Приморском районе Одессы. Ударный беспилотник попал в крышу двухэтажного жилого дома, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 22:17
Сергей Лысак подтвердил информацию о возгорании крыши дома и показал фото.
По состоянию на 21:59 карта воздушных тревог выглядит так. Сейчас в Одесской области уже был отбой, но как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне в последние недели очень активно атакуют Одессу. Враг применяет для ударов дроны и ракеты.
Например, в ночь на 26 декабря город подвергся дроновой атаке, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и возник пожар.
Кроме того, 22 декабря россияне также атаковали Одессу дронами и повредили объект критической инфраструктуры. После этого часть одного из районов осталась без света.