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В Одесі пролунала серія вибухів

Ілюстративне фото: в Одесі пролунала серія вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Цивільних закликають перебувати в укриттях до відбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал місцевого голови Одеси Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи!", - написав Труханова й пізніше закликав цивільних залишатись в укриттях

Наразі інші подробиці ситуації невідомі. Станом на 10:41 повітряну тривогу оголошено лише в Одеській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:41 (alerts.in.ua) 

Обстріли України 

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує безпілотні літальні апарати (БпЛА), балістичні ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) й не тільки. 

Під ранок 31 грудня терористи вдались до чергового масованого обстрілу України.  Вибухи чули у Києві, а також Шостці Сумської області. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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