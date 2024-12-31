В Одессе прогремела серия взрывов

"В городе слышны взрывы!", - написал Труханова и позже призвал гражданских оставаться в укрытиях.

Пока что другие подробности ситуации неизвестны. По состоянию на 10:41 воздушная тревога объявлена только в Одесской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:41 (alerts.in.ua)

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет беспилотные летательные аппараты (БпЛА), баллистические ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБ) и не только.

Под утро 31 декабря террористы прибегли к очередному массированному обстрелу Украины. Взрывы слышали в Киеве, а также Шостке Сумской области.