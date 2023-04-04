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В Одесі пролунала серія вибухів

Фото: в Одесі пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі сьогодні вночі, 4 квітня, пролунали гучні вибухи, повітряна тривога у місті не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомляється. У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні жителям необхідно пройти у укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено (1:30)

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав мешканців регіону не фотографувати та не публікувати результати роботи збройних сил.

Оновлено (1:24)

Через 5 хвилин після вибухів, що пролунали в Одесі, в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Раніше ми писали, у неділю, 2 квітня, на Одещині стався вибух у дворі будинку колишнього судді.

Також повідомлялося, що у понеділок, 27 березня, в Одеському районі на узбережжі вибухнула якірна міна.

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Одесавибухи