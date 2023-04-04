В Одесі пролунала серія вибухів

Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомляється. У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні жителям необхідно пройти у укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Оновлено (1:30)

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав мешканців регіону не фотографувати та не публікувати результати роботи збройних сил.

Оновлено (1:24)

Через 5 хвилин після вибухів, що пролунали в Одесі, в регіоні оголосили повітряну тривогу.