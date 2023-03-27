Під Одесою на узбережжі вибухнула якірна міна

У понеділок, 27 березня, в Одеському районі на узбережжі вибухнула якірна міна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Постраждалих немає. Подробиці - пізніше", - додав речник Одеської військової адміністрації.

Братчук повідомив, що боєприпас здетонував та вибухнув.

"На узбережжя Чорного моря знову винесло якірну міну", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що вчора у селі Сичавка Одеського району здетонувала морська міна російських окупантів, внаслідок чого було пошкоджено дачний будинок.

Окрім того, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що жителі прибережних областей навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.

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