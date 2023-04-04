В Одессе прозвучала серия взрывов

О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщается. В случае объявления воздушной тревоги в регионе жителям необходимо проследовать в укрытия, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обновлено (1:30)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал жителей региона не фотографировать и не публиковать результаты работы вооруженных сил.

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Спустя 5 минут позле прозвучавших в Одессе взрывов, в регионе объявили воздушную тревогу.