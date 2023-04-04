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В Одессе прозвучала серия взрывов

Фото: в Одессе прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе сегодня ночью, 4 апреля, прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога в городе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов пока ничего не сообщается. В случае объявления воздушной тревоги в регионе жителям необходимо проследовать в укрытия, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обновлено (1:30)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал жителей региона не фотографировать и не публиковать результаты работы вооруженных сил.

Обновлено (1:24)

Спустя 5 минут позле прозвучавших в Одессе взрывов, в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее мы писали, в воскресенье, 2 апреля, в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

Также сообщалось, что в понедельник, 27 марта, в Одесском районе на побережье взорвалась якорная мина.

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