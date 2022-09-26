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В Одессе прогремел взрыв

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Одесса, Понедельник 26 сентября 2022 21:24
В Одессе прогремел взрыв Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе раздался взрыв в понедельник, 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушную тревогу в Одесской области не объявляли.

Пока официальной информации о причинах взрыва нет.

Обновлено

Через 12 минут после первых сообщений о взрывах объявили воздушную тревогу.

Местное издание "Думская" сообщило о сбитии дронов над морем и на улице Таирова, но добавило, что информация уточняется.

Также СМИ написало о направлении к Одессе иранских дронов.

Что известно о дронах Shahed 136

Так называемый дрон-камикадзе предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Он наводится на стационарную цель по спутниковым координатам.

Беспилотник запускается с пусковой платформы и имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область тремя дронами-камикадзе. Один из них удалось сбить силам ПВО. Два других попали в объект военной инфраструктуры, возник масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов.

25 сентября Одессу также атаковали дроны-камикадзе. Трижды оккупанты попали в админздание в центре города.

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