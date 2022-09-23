В Одесі прогримів вибух
Ілюстративне фото: в Одесі прогримів вибух (Getty Images)
В Одесі пролунав вибух у п'ятницю, 23 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Зазначимо, що в Одеській області повітряну тривогу не оголошували.
Пока немає офіційної інформації щодо причини вибуху.
Нагадаєсо, сьогодні росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе, одна людина загинула.
Також з'явилося відео наслідків удару безпілотників по Одесі.
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