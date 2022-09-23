ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі прогримів вибух

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 23 вересня 2022 21:45
В Одесі прогримів вибух Ілюстративне фото: в Одесі прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі пролунав вибух у п'ятницю, 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Зазначимо, що в Одеській області повітряну тривогу не оголошували.

Пока немає офіційної інформації щодо причини вибуху.

Нагадаєсо, сьогодні росіяни атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе, одна людина загинула.

Також з'явилося відео наслідків удару безпілотників по Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю