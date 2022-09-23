В Одессе прогремел взрыв
Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
В Одессе раздался взрыв в пятницу, 23 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Отметим, что в Одесской области воздушная тревога не была объявлена.
Пока нет официальной информации о причине взрыва.
Напомним, сегодня россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе, один человек погиб.
Также появилось видео последствий удара беспилотников по Одессе.
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