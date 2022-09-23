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В Одессе прогремел взрыв

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Одесса, Пятница 23 сентября 2022 21:45
В Одессе прогремел взрыв Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе раздался взрыв в пятницу, 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отметим, что в Одесской области воздушная тревога не была объявлена.

Пока нет официальной информации о причине взрыва.

Напомним, сегодня россияне атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе, один человек погиб.

Также появилось видео последствий удара беспилотников по Одессе.

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