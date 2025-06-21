В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

В Одесі о 01:06, 21 червня, було оголошено повітряну тривогу на тлі запуску Росією ударних безпілотників типу "Шахед". У місті чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Пресслужба Повітряних сил також підтвердила, що в бік Одеси летять ворожі дрони з півдня і північного заходу.

"Одеса, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях", - закликав він.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що є загроза ударних безпілотників.

Атака на Україну 20 червня

Нагадаємо, в ніч на 20 червня Росія масовано запустила по Україні "Шахеди". Метою були Одеса, Харків і Суми.

В Одесі внаслідок понад 10 влучень спалахнули пожежі та постраждали люди.

У чотириповерховій будівлі були заблоковані люди. Під час рятувальних робіт обвалилися конструкції. Також пошкоджень зазнала інфраструктура залізничного вокзалу міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.