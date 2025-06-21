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В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

Одеса, Субота 21 червня 2025 01:55
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В Одесі прогриміли вибухи: що відомо Ілюстративне фото: в Одесі прогриміли вибухи через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Одесі о 01:06, 21 червня, було оголошено повітряну тривогу на тлі запуску Росією ударних безпілотників типу "Шахед". У місті чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що є загроза ударних безпілотників.

"Одеса, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях", - закликав він.

Пресслужба Повітряних сил також підтвердила, що в бік Одеси летять ворожі дрони з півдня і північного заходу.

Оновлено

О 2:03 пролунав повторний вибух. Труханов закликав мешканців Аркадії, Малого Фонтану, Київського району бути обережними.

Атака на Україну 20 червня

Нагадаємо, в ніч на 20 червня Росія масовано запустила по Україні "Шахеди". Метою були Одеса, Харків і Суми.

В Одесі внаслідок понад 10 влучень спалахнули пожежі та постраждали люди.

У чотириповерховій будівлі були заблоковані люди. Під час рятувальних робіт обвалилися конструкції. Також пошкоджень зазнала інфраструктура залізничного вокзалу міста.

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