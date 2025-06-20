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Пожежі, руйнування і сотні евакуйованих в Одесі: у ДСНС розповіли про наслідки атаки

П'ятниця 20 червня 2025 05:31
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Пожежі, руйнування і сотні евакуйованих в Одесі: у ДСНС розповіли про наслідки атаки Фото: в Одесі 13 постраждалих, серед них є діти і вогнеборці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня російські окупанти масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі, руйнування та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Зокрема, по місту було понад 10 влучань, в результаті чого виникли масштабні пожежі.

Так, полум'ям було повністю охоплено 4-поверховий будинок. Надзвичайники врятували 3 особи, ще 6 евакуювали.

Однак під час ліквідації пожежі та порятунку людей, на рятувальників обвалилися конструкції, внаслідок чого постраждали три вогнеборці. Зараз вони в лікарні в стабільному стані.

"Постраждав 23-поверховий житловий будинок - вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб. Із заблокованої квартири врятовано трьох осіб, серед них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пожежі охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

Фото: в Одесі через атаку РФ багато пошкоджень і є постраждалі (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС додали, що на місці частково зруйнованого будинку розгорнуто Пункт Незламності. За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники. ДСНС разом із добровольцями продовжують працювати на місцях", - резюмували надзвичайники.

Атаки РФ на Одесу

Зазначимо, що Одеса регулярно піддається обстрілам РФ. Ворог використовує для атак на місто дрони, а часом запускає ракети різних типів.

Наприклад, вранці 17 червня, росіяни атакували дронами цивільну інфраструктуру. Зокрема, було зруйновано житлові будинки, пошкоджено дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. Крім того, у кількох місцях були пожежі.

Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, і ще 19 дістали поранення.

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