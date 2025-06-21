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В Одессе прогремели взрывы: что известно

Одесса, Суббота 21 июня 2025 01:55
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В Одессе прогремели взрывы: что известно Иллюстративное фото: в Одессе прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Одессе в 01:06, 21 июня, была объявлена воздушная тревога на фоне запуска Россией ударных беспилотников типа "Шахед". В городе слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что есть угроза ударных беспилотников.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - призвал он.

Пресс-служба Воздушных сил также подтвердила, что в сторону Одессы летят вражеские дроны с юга и северо-запада.

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В 2:03 раздался повторный взрыв. Труханов призвал житлей Аркадии, Малого Фонтана, Киевского района быть осторожными.

В 2:17 дали отбой воздушной тревоги.

Атака на Украину 20 июня

Напомним, в ночь на 20 июня Россия массированно запустила по Украине "Шахеды". Целью были Одесса, Харьков и Сумы.

В Одессе в результате более 10 попаданий вспыхнули пожары и пострадали люди.

В четырехэтажном здании были заблокированы люди. Во время спасательных работ обвалились конструкции. Также повреждения получила инфраструктура железнодорожного вокзала города.

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