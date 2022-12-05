В Одесі повідомляють про вибухи, над Миколаївською областю летять ракети

Над Миколаївською областю помічені ворожі ракети. В Одесі повідомили про вибухи, після яких виникли проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

"Над нашою областю мінімум 3. Залишаємося в укриттях", - написав він і додав, що "+1 з моря".

Крім того, повідомляється про вибухи в Одесі та області. "Після вибуху в Одесі у багатьох районах міста пропало світло", - йдеться у повідомленні видання "Думская".