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Працює ППО. По областях України повідомляють про вибухи: список

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 14:29
Працює ППО. По областях України повідомляють про вибухи: список Фото: у низці областей України повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У ряді областей України пролунали вибухи. Військові та керівники регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

РБК-Україна зібрало інформацію про вибухи у матеріалі нижче.

Київська область

Голова ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що у регіоні працює ППО. Він закликав жителів залишатися в укриттях і зберігати інформаційну тишу.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про збиття ракети.

Полтавська область

Про вибухи повідомляють жителі Кременчука. Голова області Дмитро Лунін каже, що у регіоні працюють військові.

"На Полтавщині працює ППО. Будьте в укриттях", - написав він у Telegram.

Миколаївська область

Очільник ОВА Віталій Кім заявляє, що у небі над Миколаївською областю сили ППО збили щонайменше три ракети. Деякі з них летіли з моря.

"Наші льотчики творять дива. Віримо у ЗСУ", - додав він.

Одеська область

Вибухи також пролунали у Одесі. Віталій Кім зазначає, що в Одеській області збили дві ракети. Місцева влада поки не підтвердила інформацію.

Вінницька область

Голова області Сергій Борзов зазначив, що у небі над Україною багато ракет. Тим часом вінницькі ЗМІ повідомляють, що у регіоні збили щонайменше дві ракети.

Чернівецька область

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької ОВА, попередив, що у декількох областях працює ППО.

"Увага! В декількох областях працює ППО. Над територією України зафіксовані прольоти ракет", - йдеться у повідомленні.

Запоріжжя

У місті пролунали вибухи. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначає що є частина з них - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина - вдала робота Сил протиповітряної оборони

Схід

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що сили ППО збили чотири ракети над Харковом, одну над Полтавою. У Дніпрі та Запоріжжі, за його словами, працює ППО.

Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути декілька хвиль запусків.

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