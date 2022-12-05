В Одессе сообщают о взрывах, над Николаевской областью летят ракеты

Над Николаевской областью замечены вражеские ракеты. В Одессе сообщили о взрывах, после которых сообщили о взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Над нашей областью минимум 3. Остаемся в укрытиях", - написал он и добавил, что "+1 с моря".
Кроме того, сообщается о взрывах в Одессе и области. "После взрыва в Одессе во многих районах города пропал свет", - говорится в сообщении издания "Думская".
Напомним, 5 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей.
В ряде областей Украины раздались взрывы. Военные и руководители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны.