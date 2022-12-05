В Одессе сообщают о взрывах, над Николаевской областью летят ракеты

Над Николаевской областью замечены вражеские ракеты. В Одессе сообщили о взрывах, после которых сообщили о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

"Над нашей областью минимум 3. Остаемся в укрытиях", - написал он и добавил, что "+1 с моря".

Кроме того, сообщается о взрывах в Одессе и области. "После взрыва в Одессе во многих районах города пропал свет", - говорится в сообщении издания "Думская".