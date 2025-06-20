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В Одессе повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала: УЗ о ночной атаке РФ

Пятница 20 июня 2025 07:54
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В Одессе повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала: УЗ о ночной атаке РФ Фото: движение поездов осуществляется по графику (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 июня российские оккупанты массированно атаковали Одессу дронами. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры железнодорожного вокзала города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что движение поездов осуществляется по графику.

Обстрел Одессы в ночь на 20 июня

Напомним, что этой ночью в Одессе было более 10 попаданий дронов. В результате обстрелов в городе возникли масштабные пожары.

В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли с места происшествия 3 человека, еще 6 эвакуировали.

Однако во время спасатели работ на спасателей обвалились конструкции. Три пожарные пострадали, однако они в больнице и их состояние стабильное.

Также пострадал 23-этажный жилой дом. В частности, загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек. Двое из них являются детьми.

Это были не все последствия, поскольку огонь охватил еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.

На месте частичного разрушенного дома чрезвычайники организовали Пункт Несокрушимости. Ночью сообщалось, что в здании мог быть еще один человек, поэтому проводились поисково-спасательные работы.

Известно, что в результате этой атаки пострадали 13 человек. Трое из них являются спасателями, о которых было упомянуто выше.

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