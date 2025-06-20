В Одессе повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала: УЗ о ночной атаке РФ
В ночь на 20 июня российские оккупанты массированно атаковали Одессу дронами. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры железнодорожного вокзала города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.
Также в компании уточнили, что движение поездов осуществляется по графику.
Обстрел Одессы в ночь на 20 июня
Напомним, что этой ночью в Одессе было более 10 попаданий дронов. В результате обстрелов в городе возникли масштабные пожары.
В частности, пламя охватило 4-этажный дом. Чрезвычайники спасли с места происшествия 3 человека, еще 6 эвакуировали.
Однако во время спасатели работ на спасателей обвалились конструкции. Три пожарные пострадали, однако они в больнице и их состояние стабильное.
Также пострадал 23-этажный жилой дом. В частности, загорелись 18, 19 и 20 этажи. Из здания эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек. Двое из них являются детьми.
Это были не все последствия, поскольку огонь охватил еще 5 жилых домов и 3 автомобиля.
На месте частичного разрушенного дома чрезвычайники организовали Пункт Несокрушимости. Ночью сообщалось, что в здании мог быть еще один человек, поэтому проводились поисково-спасательные работы.
Известно, что в результате этой атаки пострадали 13 человек. Трое из них являются спасателями, о которых было упомянуто выше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.