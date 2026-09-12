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У Одесі пошкоджено багатоповерхівку після нічної атаки РФ, є постраждалі

06:46 12.09.2026 Сб
1 хв
Повітряні сили попереджали про пуски одразу з кількох напрямків
aimg Катерина Коваль
Фото: на місці працюють екстрені служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Уночі 12 вересня Росія завдала удару по Одесі, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, попередньо постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Одеську МВА.

Близько 5 ранку Повітряні сили ЗСУ попередили про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Незабаром надійшли повідомлення про рух ракет одразу по кількох напрямках Одещини - на Доброслав, Чорноморське, Лиманку, Затоку.

Унаслідок удару по Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждали троє людей.

Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/odesaMVA)

Оновлено 6:55

За уточненою інформацією Одеської МВА, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до шести. Усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби, розгорнуті оперативні штаби для допомоги постраждалим. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітаркою в Одесі - будівля волонтерської організації була зруйнована через пожежу.

Ще раніше, 8 вересня, ворог завдав удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси - тоді пошкодило торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

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ОдесаВійна в Україні