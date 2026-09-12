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В Одессе повреждена многоэтажка после ночной атаки РФ, есть пострадавшие

06:46 12.09.2026 Сб
1 мин
Воздушные силы предупреждали о пусках сразу по нескольким направлениям
aimg Екатерина Коваль
Фото: на месте работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ночью 12 сентября Россия нанесла удар по Одессе, поврежден многоэтажный жилой дом, предварительно пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Одесскую ГВА.

Около 5 утра Воздушные силы ВСУ предупредили о возможных запусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, а также об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Вскоре поступили сообщения о движении ракет сразу по нескольким направлениям Одесщины – на Доброслав, Черноморское, Лиманку, Залив.

В результате удара по Одессе поврежден многоэтажный жилой дом.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали три человека.

Фото: последствия российской атаки на Одессу (t.me/odesaMVA)

Обновлено 6:55

По уточненной информации Одесской ГВА, количество пострадавших в результате атаки выросло до шести. Всех доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают соответствующие службы, развернуты оперативные штабы для пострадавших. Информация уточняется.

Напомним, 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитаркой в Одессе – здание волонтерской организации было разрушено из-за пожара.

Еще раньше, 8 сентября, враг нанес удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы - тогда повредило торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.

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