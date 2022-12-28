В Одесі почали демонтаж пам'ятника Катерині ІІ: відео

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Місцева влада Одеси не раз змінювала думку щодо долі Катерини II, однак пізніше змінила свою позицію.

Як пояснив віцемер Одеси Олег Бриндак, після демонтажу пам'ятник перенесуть до Одеського художнього музею.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підготовку до демонтажу пам'ятника в Одесі розпочали ще 6 листопада, а вже кінці місяця під час засідання Одеська міська рада підтримала рішення щодо знесення пам'ятника Катерині II.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.