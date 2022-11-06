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В Одесі вирішили демонтувати пам'ятник Катерині. Роботи вже почалися

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 17:11
В Одесі вирішили демонтувати пам'ятник Катерині. Роботи вже почалися Фото: в Одесі збираються демонтувати пам'ятник Катерині ІІ (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

В неділю, 6 листопада, в Одесі готуються до демонтажу пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ, який знаходиться на однойменній площі. Зараз його замотали в чорний целофан та обносять парканом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на одеське ЗМІ Думська.

Підготовку до демонтажу почали вранці, а зараз висота паркану сягає семи метрів - судячи з усього, комунальники планують закрити плитами ДВП. В мерії Одеси підтвердили наміри демонтувати пам’ятник.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси", - йдеться в оголошенні міськради, розміщеному на паркані.

В Одесі вирішили демонтувати пам'ятник Катерині. Роботи вже почалися

Більшість одеситів, які взяли участь в електронному голосуванні, підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські, або ж радянські назви.

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Одеса Катерина II
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