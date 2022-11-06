В Одесі вирішили демонтувати пам'ятник Катерині. Роботи вже почалися

В неділю, 6 листопада, в Одесі готуються до демонтажу пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ, який знаходиться на однойменній площі. Зараз його замотали в чорний целофан та обносять парканом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на одеське ЗМІ Думська.

Підготовку до демонтажу почали вранці, а зараз висота паркану сягає семи метрів - судячи з усього, комунальники планують закрити плитами ДВП. В мерії Одеси підтвердили наміри демонтувати пам’ятник. "Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси", - йдеться в оголошенні міськради, розміщеному на паркані.