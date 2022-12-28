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В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II: видео

Фото: в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе начали разбирать деревянное ограждение вокруг памятника Екатерине II.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как пояснил вицемер Одессы Олег Брындак, после демонтажа памятник перенесут в Одесский художественный музей.

Фото: в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (Getty Images)

После полномасштабного вторжения России памятник неоднократно обливали краской и расписывали лозунгами с требованием демонтировать фигуру.

Местные власти Одессы не раз меняли мнение о судьбе Екатерины II, однако позже изменили свою позицию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что подготовку к демонтажу памятника в Одессе начали еще 6 ноября, а уже в конце месяца во время заседания Одесский городской совет поддержал решение по сносу памятника Екатерине II.

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ОдессаКатерина II